Войти
Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»
позиция
Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»
Байден заявил о восстановлении США после пандемии
официально
Байден заявил о восстановлении США после пандемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Зеленскому уже не доверяют более половины украинцев

447
Зеленскому уже не доверяют более половины украинцев

Политиком с наивысшим уровнем доверия в Украине является действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют при этом только 46% украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 30 июня — 3 июля 2021 года.

При этом 52% украинцев действующему президенту не доверяют, а 27% не будут поддерживать его на президентских выборах ни при каких обстоятельствах.

Экс-премьеру, нардепу и лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 30% респондентов, не доверяют — 68%, а не проголосовали бы за неё ни при каких обстоятельствах — 32% украинцев; нардепу, одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25% опрошенных, не доверяют 58%, точно не будут поддерживать — 36% украинцев.

При этом, 24% украинцев доверяют пятому президенту, нардепу и лидеру партии «Евросолидарность» Петру Порошенко, не доверяют — 75%, а 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Нардепу от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют 70%.

Читайте также: Белорусский суд приговорил оппонента Лукашенко к 14 годам лишения свободы

В то же время, действующему главе украинского правительства Денису Шмыгалю доверяют 16% граждан, не доверяют — 52%, а 28% украинцев вообще не слышали о нём.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.

опрос, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 июля 2021
Понедельник, 5 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
Виталий Киба
Виталий Киба
юрист

Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

Взимать налоги – одна из функций государства как гаранта общественного договора. А политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов несправедливым.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016