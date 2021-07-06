Зеленскому уже не доверяют более половины украинцев

Политиком с наивысшим уровнем доверия в Украине является действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют при этом только 46% украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 30 июня — 3 июля 2021 года.
При этом 52% украинцев действующему президенту не доверяют, а 27% не будут поддерживать его на президентских выборах ни при каких обстоятельствах.
Экс-премьеру, нардепу и лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 30% респондентов, не доверяют — 68%, а не проголосовали бы за неё ни при каких обстоятельствах — 32% украинцев; нардепу, одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25% опрошенных, не доверяют 58%, точно не будут поддерживать — 36% украинцев.
При этом, 24% украинцев доверяют пятому президенту, нардепу и лидеру партии «Евросолидарность» Петру Порошенко, не доверяют — 75%, а 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.
Нардепу от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют 70%.
В то же время, действующему главе украинского правительства Денису Шмыгалю доверяют 16% граждан, не доверяют — 52%, а 28% украинцев вообще не слышали о нём.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.
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