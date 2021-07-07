Зеленский пообещал скорое принятие законопроектов по ключевым реформам

Работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть несколько важных реформ — судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), СБУ... Мы идем очень быстрыми шагами. Эти законопроекты набирают в украинском парламенте тысячи правок. Так вот в таких законах как земля, как ВСП, как банковский закон, СБУ — там 3-5 тысяч правок. И мы сегодня на финальной стадии всех этих реформ. В основном все эти тысячи правок за месяцы мы уже прошли», — сказал Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что ожидает принятия в скором времени закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Закон о НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать — это будет, а торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу. Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно — с украинским парламентом. И мне кажется, что в скором времени этот законопроект будет принят», — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина стала «первой страной в мире, где появился закон о деолигархизации».