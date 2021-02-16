Шмыгаль поручил найти решение по поддержке украинских авиаперевозчиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков, сообщается на сайте правительства во вторник.
«Украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам как на внутренних, так и на международных рейсах », - сказал Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков 16 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.
Премьер добавил, что «в контексте подписания соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль». «Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги», — подчеркнул Шмыгаль.
В совещании также приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклый, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.
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