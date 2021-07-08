Комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект о реформе СБУ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформе СБУ.

«Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению», — написала заместитель главы комитета Марьяна Безуглая в четверг в Фейсбуке.

Комитет рассматривал поправки ко второму чтению законопроекта № 3196-д о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ на своих заседаниях в среду и четверг.

Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении 28 января.

О необходимости реформы СБУ говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Украине нужно законодательство, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.