Комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект о реформе СБУ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформе СБУ.
«Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению», — написала заместитель главы комитета Марьяна Безуглая в четверг в Фейсбуке.
Комитет рассматривал поправки ко второму чтению законопроекта № 3196-д о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ на своих заседаниях в среду и четверг.
Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении 28 января.
О необходимости реформы СБУ говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Украине нужно законодательство, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.
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