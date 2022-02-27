Украина не поедет на переговоры с РФ в Гомель

Представители Украины не будут присутствовать на переговорах с Россией в Гомеле, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. За этим немедленно было предложено отправиться за „русским военным кораблем“. Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все демонстративно ехать в Гомель, — лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину», — отметил он на своей странице в Фейсбуке.
Никифоров подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения.
«Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало», — уточнил пресс-секретарь главы государства.
По его словам, позиция Украины остается неизменной.
«Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене... Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями», — подчеркнул он.
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