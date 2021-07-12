Встречу главы Минобороны ФРГ с Зеленским отменили

Запланированная на понедельник двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине не состоится. Об этом сообщил представитель немецкого ведомства на брифинге, не уточнив причин.

«Дополнительными данными я не располагаю», — сказал он.

На сайте Минобороны сообщение о встрече помечено словом «аннулирование». Во время переговоров планировалось обсудить ситуацию на Донбассе.