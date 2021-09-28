МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции на сделку с «Газпромом»

В МИД Венгрии вызван посол Украины в стране. Причиной стала реакция на контракт о поставках российского газа, который представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM подписали в понедельник.

В Украине заключение соглашения расценили, как «исключительно политическое», «экономически необоснованное» и «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Затем гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через Украину будет перекрыт.