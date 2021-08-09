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Граждане Украины могут теперь пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений

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Граждане Украины могут теперь пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений

С 7 августа 2021 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

«Исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в том числе дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет)», — сказано в сообщении.

Для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.д.).

В ведомстве также напомнили, что венгерские компетентные органы в соответствии с действующим законодательством налагают административные штрафы на иностранцев, которые превысили разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны до введения этими странами карантинных мероприятий (штраф от 5 до 50 тыс. форинтов/ $15-150).

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Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мероприятий во избежание штрафа, гражданам, которые пересекают венгерскую границу, необходимо документально доказать венгерским компетентным органам, что они находились на карантине, либо что документы на продление срока разрешения были представлены к соответствующему органа и т.д. (должен быть документ официального органа).

В то же время, каждый отдельный случай подлежит тщательной проверке и рассматривается в индивидуальном порядке.

МИД, Венгрия
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