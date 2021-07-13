Компания Безоса получила лицензию на полеты в космос

Федеральное авиационное управление США (FAA) одобрило лицензию компании Blue Origin на осуществление полетов в космос суборбитального корабля New Shepard с людьми на борту. Об этом со ссылкой на заявление регулятора в понедельник сообщило агентство Reuters.
По его информации, Blue Origin для получения разрешения было необходимо подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard в ходе тестового полета работает безопасно. По итогам испытаний, FAA пришло к выводу, что оно соответствует нормативным требованиям.
Как отмечается, данная лицензия будет действительна до августа этого года.
В июне генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком. Миллиардер отправится в суборбитальное пространство на корабле New Shepard принадлежащей ему Blue Origin. Этот полет станет первым для компании запуском своего аппарата с пассажирами на борту, ранее компания провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, однако в роли пассажира выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост, которого назвали в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги «Звездные войны».
Ожидается, что после достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.
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