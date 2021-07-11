Госдеп США отправляет делегацию в Гаити

Государственный департамент США направит в Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса на фоне убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает местное издание Juno7.

В числе участников делегации называются спецпомощник президента по Западному полушарию Хуан Гонсалес и и. о. заместителя помощника госсекретаря по делам Западного полушария Лаура Лохман. Они встретятся с и. о. премьер-министра Клодом Жозефом, Ариэлем Генри, который считает себя премьером, а также провозглашенным сенатом временным президентом Жозефом Ламбером.

После смерти Жовенеля Моиза в Гаити введено чрезвычайное положение. Полиция задержала 11 подозреваемых. Позже сообщалось о задержании около 20 подозреваемых, большая часть из них граждане Колумбии, как минимум двое граждане США. Правительство Гаити попросило США ввести войска для защиты инфраструктуры.