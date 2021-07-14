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РФ вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

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РФ вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия теперь находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю все остальные страны Европы, следует из официальной статистики.

13 июля российский оперативный штаб зафиксировал в стране 5 833 175 случаев заражения с начала пандемии. Во Франции, которая до сегодняшнего дня занимала четвертое место, по данным Минздрава, на 13 июля было 5 820 849 заболевших за все время. Такое же число зараженных показывает портал Worldometer. Отслеживающий статистику университет Джонса Хопкинса, впрочем, приводит данные, что во Франции были инфицированы 5,882 млн человек (но и данные по России у университета на момент публикации не соответствуют статистике оперштаба: 5,762 млн).

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия по этому показателю находится на четвертом месте (5 833 175 заболевших), следом за ней идет Франция (5 700 017).

Наибольшее число случаев заражения, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано в США (более 34 млн), Индии (30,9 млн) и Бразилии (19,1 млн). ВОЗ приводит практически такие же данные.

В начале июня Россия занимала по этому показателю шестое место, но после роста заболеваемости опередила Турцию, а теперь и Францию.

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В России с начала пандемии умерли 144 292 человека. Большая смертность зафиксирована в пяти государствах: США, Бразилии, Индии, Мексике и Перу. Для сравнения в Великобритании и Италии умерли менее 130 тыс. человек. При этом в Великобритании ежедневное число выявленных случаев в последние дни превышает 30 тыс.

По смертности на 1 млн человек Россия, по данным портала Worldometers, находится в шестом десятке. Выше находятся в том числе большинство стран ЕС, Украина, Армения и Молдова.

В России 13 июля было зафиксировано 24 702 новых случая заражения. Умерли 780 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Россия, коронавирус
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