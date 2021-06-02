Противостояние Авакова с ОП: в «Миротворец» вносят соратников «Слуг народа»

На днях база «Миротворец» пополнилась тремя новыми фамилиями, среди которых один из харьковских функционеров «Слуг народа» Вадим Слюсарев.
Политические харьковские телеграмм каналы сразу связали это событие с грядущими выборами мэра Харькова, отметив, что сайт «Миротворец» контролируется соратником министра внутренних дел Антоном Геращенко.
Губернатор Харьковщины Айна Тимчук, по версии канала «Харьков. Бои без правил», совместно с Арсеном Аваковым поддерживают кандидатуру Игоря Терехова, а Слюсарев якобы представляет собой угрозу его победе на мэрских выборах.
«... такой расклад не нравится Авакову, которому не нужны лишние конкуренты для Игоря Терехова. Поэтому Аваков и помог Слюсареву попасть на «Миротворец», — пишут харьковские инсайдеры.
Разделяет их мнение и политолог Андрей Золотарев. По его словам, «все это свидетельствует об охлаждении отношений» между Аваковым и Банковой.
«Это свидетельствует о том, что мы видим охлаждение в отношениях между Банковой и офисом МВД на Богомольца. Понятно, что это такой знаковый шаг, демонстрирующий отношение одного к другому», — сказал он, добавив, что Зеленсткий вряд ли заинтересован в разрушении стабильных рабочих отношений с Аваковым.
Золотарев отмечает, министр МВД, конечно, хочет контролировать харьковский регион, но это не совпадает с желаниями Банковой. И влияние Слюсарева как одного из руководителя «Слуг народа» в Харькове, Авакову мешает.
«Это будет показательная ситуация: кто победит. Понятно, что господин Аваков имеет желание контролировать, влиять на Харьков, особенно, после того как не стало Кернеса — у Авакова появилось определенное окно возможностей», — отмечает политолог. Но такое его желание столкнулось с позицией ОП и президенсткой фракции.
«Именно поэтому Харьков вполне может быть причиной внесения фамилии Слюсарева в базу», — резюмировал эксперт.
Как известно, Игорь Терехов, который имеет тесные отношения с Аваковым, будет участвовать в выборах мэра Харькова. Однако, кто составит ему конкуренцию пока не известно, как и не назван еще кандидат, которого выдвинут «Слуги народа».
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