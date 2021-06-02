Войти
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
макроэкономика
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
соседи
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Противостояние Авакова с ОП: в «Миротворец» вносят соратников «Слуг народа»

601
Противостояние Авакова с ОП: в «Миротворец» вносят соратников «Слуг народа»

На днях база «Миротворец» пополнилась тремя новыми фамилиями, среди которых один из харьковских функционеров «Слуг народа» Вадим Слюсарев.

Политические харьковские телеграмм каналы сразу связали это событие с грядущими выборами мэра Харькова, отметив, что сайт «Миротворец» контролируется соратником министра внутренних дел Антоном Геращенко.

Губернатор Харьковщины Айна Тимчук, по версии канала «Харьков. Бои без правил», совместно с Арсеном Аваковым поддерживают кандидатуру Игоря Терехова, а Слюсарев якобы представляет собой угрозу его победе на мэрских выборах.

«... такой расклад не нравится Авакову, которому не нужны лишние конкуренты для Игоря Терехова. Поэтому Аваков и помог Слюсареву попасть на «Миротворец», — пишут харьковские инсайдеры.

Разделяет их мнение и политолог Андрей Золотарев. По его словам, «все это свидетельствует об охлаждении отношений» между Аваковым и Банковой.

«Это свидетельствует о том, что мы видим охлаждение в отношениях между Банковой и офисом МВД на Богомольца. Понятно, что это такой знаковый шаг, демонстрирующий отношение одного к другому», — сказал он, добавив, что Зеленсткий вряд ли заинтересован в разрушении стабильных рабочих отношений с Аваковым.

Золотарев отмечает, министр МВД, конечно, хочет контролировать харьковский регион, но это не совпадает с желаниями Банковой. И влияние Слюсарева как одного из руководителя «Слуг народа» в Харькове, Авакову мешает.

«Это будет показательная ситуация: кто победит. Понятно, что господин Аваков имеет желание контролировать, влиять на Харьков, особенно, после того как не стало Кернеса — у Авакова появилось определенное окно возможностей», — отмечает политолог. Но такое его желание столкнулось с позицией ОП и президенсткой фракции.

«Именно поэтому Харьков вполне может быть причиной внесения фамилии Слюсарева в базу», — резюмировал эксперт.

Читайте также: Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов

Как известно, Игорь Терехов, который имеет тесные отношения с Аваковым, будет участвовать в выборах мэра Харькова. Однако, кто составит ему конкуренцию пока не известно, как и не назван еще кандидат, которого выдвинут «Слуги народа».

Харьков, Арсен Аваков, Вадим Слюсарев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016