Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к Авакову.
«Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет», — сообщил собеседник агентства.
Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.
Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.
15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра. «За» проголосовал 291 народный депутат.
Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
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