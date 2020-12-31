Китай одобрил вакцину Sinopharm

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило инактивированную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования, сообщает Xinhua.
В сообщении говорится, что в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной.
Тем не менее, до этого компания сообщала, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявляла компания.
Вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. В Бахрейне и ОАЭ власти уже одобрили использование препарата, причем в последнем государстве сообщили об эффективности вакцины на уровне 86%.
Вакцина Sinopharm также уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию, которая стартовала в КНР в июле. Как пишет Associated Press (АР), более 1 млн медработников и других групп населения уже привились вакциной Sinopharm и препаратом другого разработчика, Sinovac.
В КНР как минимум пять производителей создают вакцины для борьбы с коронавирусом.
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