Китай одобрил вакцину Sinopharm

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило инактивированную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования, сообщает Xinhua.

В сообщении говорится, что в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной.

Тем не менее, до этого компания сообщала, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявляла компания.

Вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. В Бахрейне и ОАЭ власти уже одобрили использование препарата, причем в последнем государстве сообщили об эффективности вакцины на уровне 86%.

Вакцина Sinopharm также уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию, которая стартовала в КНР в июле. Как пишет Associated Press (АР), более 1 млн медработников и других групп населения уже привились вакциной Sinopharm и препаратом другого разработчика, Sinovac.

В КНР как минимум пять производителей создают вакцины для борьбы с коронавирусом.