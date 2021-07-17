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Новый глава МВД планирует месяц не общаться с журналистами

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Новый глава МВД планирует месяц не общаться с журналистами

Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский планирует на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы лучше ознакомиться со своими обязанностями и задачами.

Об этом в эфире программы «Большая Пятница» на телеканале «Украина 24» рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«У него есть интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплотить. Но он решил, сегодня мне сказал, условно, на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, какие есть наработки, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он все расскажет, чем будет заниматься, как он видит воплощение каких-то программ для того, чтобы мы потом как парламент могли его контролировать», — сообщил он.

Арахамия добавил, что одной из главных задач Монастырского является разделение МВД.

В частности, согласно планам правящей коалиции, Нацгвардия будет отсоединена от Нацполиции.

Также из подчинения МВД «заберут» Государственную пограничную службу.

В то же время дальнейшее подчинение Государственной миграционной службы еще не решено, рассказал руководитель фракции «Слуга народа».

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Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

До назначения Монастырский был народным депутатом от фракции «Слуга народа» и возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Давид Арахамия, Денис Монастырский
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