В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm

Надзорные ведомства Египта разрешили для экстренного применения вакцину от COVID-19, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщают китайские СМИ со ссылкой на главу египетского Минздрава Халу Зайед.

«Завтра утром управление Египта по лекарствам (EDA) направит нам (в министерство — Ред.) официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня», — сказала она.

Министр отметила, что EDA провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных Египтом 10 декабря 2020 года, и испытания показали безопасность препарата.

Она добавила, что в ближайшие дни в Египет поступит вторая партия вакцин, а прививать граждан страны должны начать позднее в январе.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Египте за время пандемии выявили свыше 140,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 113,4 тыс. человек.

До этого ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины производства Sinopharm.