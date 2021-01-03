В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm

Надзорные ведомства Египта разрешили для экстренного применения вакцину от COVID-19, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщают китайские СМИ со ссылкой на главу египетского Минздрава Халу Зайед.
«Завтра утром управление Египта по лекарствам (EDA) направит нам (в министерство — Ред.) официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня», — сказала она.
Министр отметила, что EDA провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных Египтом 10 декабря 2020 года, и испытания показали безопасность препарата.
Она добавила, что в ближайшие дни в Египет поступит вторая партия вакцин, а прививать граждан страны должны начать позднее в январе.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Египте за время пандемии выявили свыше 140,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 113,4 тыс. человек.
До этого ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины производства Sinopharm.
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