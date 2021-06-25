Привитый китайской вакциной глава Минздрава Кыргызстана заразился COVID-19

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, ранее привившийся от коронавирусной инфекции, заразился COVID-19. Об этом он сообщил агентству 24.kg.

По его словам, наличие инфекции выявил ПЦР-тест. «Вчера мне было плохо, сегодня я уже могу разговаривать. Я работаю из дома», — добавил он.

Бейшеналиев также упомянул, что продолжает пить настойку корня ядовитого иссык-кульского растения аконита, использование которой он ранее пропагандировал.

Глава Минздрава Кыргызстана 29 марта привился вакциной от коронавируса от китайской компании Sinopharm.

В середине апреля Бейшеналиев рассказал, что врачи в Киргизии используют настойку аконита в качестве лекарства от коронавирусной инфекции. Он добавил, что и сам готовит раствор.

«Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче», — отметил он.

При этом ВОЗ не одобрила совет лечиться настойкой из ядовитого корня. В организации указали, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.