В Канаде из-за аномальной жары за неделю умерли более 700 человек

В Британской Колумбии, расположенной на западе Канады, за последнюю неделю зарегистрировали 719 случаев внезапной смерти, что в три раза превышает обычное число таких инцидентов. Об этом сообщила региональная служба коронеров, передает CBC.
«Мы публикуем эту информацию, поскольку считается, что экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей», — пояснила главный коронер Лиза Лапойнт.
По ее словам, здравоохранение и экстренные службы провинции прежде не сталкивались с подобным. Лапойнт признала, что новые условия вначале вызывали некоторые задержки в их работе.
Специалист уточнила, что многие из смертей, зарегистрированных за последнюю неделю, были среди пожилых людей, живущих в одиночестве в частных домах. Служба коронеров планирует расследовать обстоятельства каждой смерти, чтобы определить роль, которую могла сыграть жара.
По данным CBC, 28 июня в Канаде зафиксировали рекордное повышение температуры. В деревне Литтон воздух прогрелся до 47,9 градуса по Цельсию.
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