В Канаде зафиксировали почти 500 смертей из-за жары

Почти 500 человек умерли во время аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия за последние пять дней. Об сообщает CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапойнт.
«В коронерскую службу Британской Колумбии с пятницы до 13:00 среды поступили сообщения по меньшей мере о 486 внезапных смертельных случаях», — сказала Лапойнт.
Она считает, что в большинстве случаев люди погибали из-за жары.
Лапойнт также отметила, что ранее за аналогичный период в провинции регистрировали около 165 внезапных смертей.
Накануне полиция Канады сообщала, что на фоне аномального потепления стала служба стала получать больше вызовов из-за случаев внезапной смерти.
Как передавал CBC, офицеры города Бернаби только с понедельника получили 25 звонков о смерти. Официальные причины смерти еще не определены, но полиция полагает, что большинство из них также связаны с погодой. В соседнем графстве Суррей полиция получила 20 сообщений о смертях в понедельник и 18 к середине утра во вторник. При этом правоохранители указали, что обычно получают всего пять звонков такого характера в день. Полиция в Абботсфорде и Виктории заявила, что также получила больше звонков, чем обычно, но не может предоставить точных цифр.
По данным CBC, 28 июня в Канаде зафиксировали рекордное повышение температуры. В деревне Литтон воздух прогрелся до 47,9 градуса по Цельсию.
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