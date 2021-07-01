Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

стихия
RSS

В Канаде зафиксировали почти 500 смертей из-за жары

254
В Канаде зафиксировали почти 500 смертей из-за жары

Почти 500 человек умерли во время аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия за последние пять дней. Об сообщает CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапойнт.

«В коронерскую службу Британской Колумбии с пятницы до 13:00 среды поступили сообщения по меньшей мере о 486 внезапных смертельных случаях», — сказала Лапойнт.

Она считает, что в большинстве случаев люди погибали из-за жары.

Лапойнт также отметила, что ранее за аналогичный период в провинции регистрировали около 165 внезапных смертей.

Накануне полиция Канады сообщала, что на фоне аномального потепления стала служба стала получать больше вызовов из-за случаев внезапной смерти.

Как передавал CBC, офицеры города Бернаби только с понедельника получили 25 звонков о смерти. Официальные причины смерти еще не определены, но полиция полагает, что большинство из них также связаны с погодой. В соседнем графстве Суррей полиция получила 20 сообщений о смертях в понедельник и 18 к середине утра во вторник. При этом правоохранители указали, что обычно получают всего пять звонков такого характера в день. Полиция в Абботсфорде и Виктории заявила, что также получила больше звонков, чем обычно, но не может предоставить точных цифр.

Читайте также: Трампа признали одним из худших президентов США

По данным CBC, 28 июня в Канаде зафиксировали рекордное повышение температуры. В деревне Литтон воздух прогрелся до 47,9 градуса по Цельсию.

Канада, жара
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июля 2021
Среда, 30 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016