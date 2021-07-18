Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Вследствие урагана в Вышгородском районе Киевской области погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«17 июля около 16:00 из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели убрали четыре поваленных дерева.

К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.