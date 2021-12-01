Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в мире

Тель-Авив по ценам обошел Париж и Гонконг и в 2021 году стал самым дорогим городом для жизни в мире. Об этом сообщает в среду газета The Jerusalem Post со ссылкой на исследование стоимости жизни (Worldwide Cost of Living 2021) в 173 крупных городах по всему миру, подготовленное аналитиками британской компании Economist Group.
Газета отмечает, что в 2020 году Тель-Авив был на пятой позиции по дороговизне после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы. Его взлет на первое место вызван длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару США и ростом цен на продукты питания и транспорт, указывает издание. По его данным, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли в этом году на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом всего на 1,9% в прошлом году.
С начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару. Месяц назад обменный курс достиг 3,04 шекеля за доллар впервые с середины 90-х годов прошлого века.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016