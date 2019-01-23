В Германии в 2018 году уменьшилось количество желающих получить убежище

Количество людей, которые подавали заявления на получение убежища в Германии, резко сократилось в прошлом году по сравнению с пиковыми показателями миграционного кризиса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным немецкого правительства, в 2018 году было подано 185 853 заявлений на предоставление убежища, что на 16% меньше, чем в предыдущем году.

Из этих заявлений около 161 931 поступили от заявителей, которые подавались впервые, тогда как чуть менее 24 тысяч были повторными запросами. Большинство заявлений на убежище подавали выходцы из Сирии, Ирака, Афганистана и Ирана.

Для сравнения, в 2016 году после волны прибытия мигрантов с Ближнего Востока было подано 722 тысяч заявлений.

Также сообщается, что в прошлом году в Германию переехали около 1,5 миллиона человек, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. 67% прибывших приехали из другой европейской страны.

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