FAVBET разыграл Jaguar XE

Победителем промо-мероприятия от FAVBET «Забивай голы — выигрывай Jaguar XE» стал Игорь из Харькова.
13 июля завершился второй этап масштабной промо-кампании «Забивай голы — выигрывай Jaguar XE», посвященной Евро-2020. За четыре предыдущие недели было разыграно четыре Ford EcoSport и куча призов. А в финале — главный приз Jaguar XE.
Победителя определили в прямом эфире на YouTube-канале FAVBET. Ведущим розыгрыша был шоумен Евгений Янович, а среди гостей — директор каналов «Футбол» Александр Денисов, ведущая каналов «Футбол» Элла Иванюкович, комики и участники YouTube-проекта «Львы на джипе» Валентин Михиенко и Андрей Лузан.
Александр и Элла вытащили счастливый номер владельца Ford EcoSport. Им стал Дмитрий из Хмельницкого, который во время разговора как раз был «внутри игры», проходя миссию в видеоигре Call of Duty.
Валентин и Андрей определили владельца Jaguar XE. Им стал Игорь из Харькова. Мужчина сначала напряженно спросил: Говорите, что вам нужно? «. Евгений Янович сразу перешел к делу и порадовал счастливца победой Jaguar XE.
«Да ладно. Что серьезно? », - все, что на радостях смог сказать Игр. Мужчина не сдерживал эмоции. Поделился, что впервые в жизни смог выиграть в промо-мероприятии и сразу Jaguar XE.
В FAVBET убеждены, что существуют ради таких мгновений. Это философия компании: дарить невероятные эмоции от игры, участия в промо-мероприятиях и розыгрыше призов.
Также в компании напоминают, что вскоре стартует очередной этап промо-мероприятия с розыгрышем Jaguar XE и Ford EcoSport. Поэтому самое время быть внутри игры с FAVBET.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016