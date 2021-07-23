FAVBET разыграл Jaguar XE

Победителем промо-мероприятия от FAVBET «Забивай голы — выигрывай Jaguar XE» стал Игорь из Харькова.

13 июля завершился второй этап масштабной промо-кампании «Забивай голы — выигрывай Jaguar XE», посвященной Евро-2020. За четыре предыдущие недели было разыграно четыре Ford EcoSport и куча призов. А в финале — главный приз Jaguar XE.

Победителя определили в прямом эфире на YouTube-канале FAVBET. Ведущим розыгрыша был шоумен Евгений Янович, а среди гостей — директор каналов «Футбол» Александр Денисов, ведущая каналов «Футбол» Элла Иванюкович, комики и участники YouTube-проекта «Львы на джипе» Валентин Михиенко и Андрей Лузан.

Александр и Элла вытащили счастливый номер владельца Ford EcoSport. Им стал Дмитрий из Хмельницкого, который во время разговора как раз был «внутри игры», проходя миссию в видеоигре Call of Duty.

Валентин и Андрей определили владельца Jaguar XE. Им стал Игорь из Харькова. Мужчина сначала напряженно спросил: Говорите, что вам нужно? «. Евгений Янович сразу перешел к делу и порадовал счастливца победой Jaguar XE.

«Да ладно. Что серьезно? », - все, что на радостях смог сказать Игр. Мужчина не сдерживал эмоции. Поделился, что впервые в жизни смог выиграть в промо-мероприятии и сразу Jaguar XE.

В FAVBET убеждены, что существуют ради таких мгновений. Это философия компании: дарить невероятные эмоции от игры, участия в промо-мероприятиях и розыгрыше призов.

Также в компании напоминают, что вскоре стартует очередной этап промо-мероприятия с розыгрышем Jaguar XE и Ford EcoSport. Поэтому самое время быть внутри игры с FAVBET.