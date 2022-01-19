Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

новости компаний
RSS

В отеле Mercure открывает двери самое большое казино украинской столицы - FAVBET Сasino

588

В MERCURE Kyiv Congress Hotel (Киев, ул. В.Гетьмана, 6) начало работу самое большое казино столицы — FAVBET Сasino*. Лицензированное игорное заведение — новый проект группы компаний FAVBET. Лицензия выдана ООО «Фаворит казино компані» стоимостью в 72 млн грн.

FAVBET Сasino позиционируется как территория развлечений, где помимо увлекательной игры, можно послушать живую музыку, посетить ресторан и принять участие в играх с ценными призами.

Особенность заведения — доступные цены. Ставка на рулетке — от 1 игровой единицы, на карточном столе — от 10 игровых единиц и от 0,5 игровых единиц на слотах (игровая единица условно приравнивается к одному доллару США).

В новом казино 5 комфортных залов: основной зал с живой игрой и автоматами, 3 комфортных VIP-зала и зал слот-автоматов со сценой для шоу, большим контактным баром и рестораном для посетителей казино.

Всего в заведении будет предусмотрен 21 стол для живой игры (рулетка, блэкджек, разные виды покера, баккара) и 146 игровых автоматов от лучших мировых производителей — iGT, EGT и NOVOMATIC.

Общая площадь казино — 1710,2 м.кв. Это самое большое казино в Киеве и второе по величине в Украине. Заведение может принять более 500 посетителей в сутки.

Для гостей из других стран и городов Украины казино предоставляет круглосуточный консьерж-сервис, трансфер, поселение и развлекательную программу.

Меню ресторана составлено из популярных блюд средиземноморской, украинской и азиатской кухни. В ресторане FAVBET Сasino подают нэмы с уткой или креветкой, бургер с мраморной говядиной, суп Болито Мисто, гедза с различными начинками, Вителло Тоннато и все известные хиты украинской кухни.

Казино будет ограничивать людей с игровой зависимостью: реализована система верификации гостей, а также проводятся проверки в реестре лудоманов (личностей, которым ограничен доступ в игорные заведения). На сегодняшний день в заведении трудоустроено около 300 человек.

«Возрождение в Украине такой особенной сферы досуга как казино — это, безусловно, хорошая новость для страны. За последний год вышло много материалов о том, почему данная сфера положительно влияет на государственный бюджет: новые рабочие места, поступления в бюджет за счет налогов, развитие туристического направления, а, соответственно, и дополнительные доходы для сферы индустрии развлечений — рестораны, клубы, отели и т.д. Кроме того, открытие четвертого по счету казино в Киеве будет мотивировать всех участников быть более конкурентоспособными и улучшать качество услуг», — прокомментировал Валерий Музыченко, генеральный менеджер FAVBET Сasino.

Маршрут к заведению: со стороны ул. В.Гетьмана — 1 этаж Cosmo Multimall, а также через третий этаж MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адрес FAVBET Сasino:

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6
ТЦ Cosmo Multimall (бывший ТЦ «Большевик»)
+38(096)0838300
info@favbetcasino.com.ua
www.favbetcasino.com.ua

*согласно статистическим данным, опубликованным в реестре организаторов азартных игр в игорных заведениях казино на сайте КРАИЛ, по состоянию на 17.01.22

казино, FavBet, FAVBET Сasino
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 января 2022
Вторник, 18 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016