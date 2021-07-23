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Favbet назвал главные медальные шансы Украины на Олимпиаде

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Олимпийские игры в Токио — главное спортивное событие второй половины лета. Церемония открытия состоится в пятницу, а на следующий день разыграют первые медали. Сборную Украины представят более 150 спортсменов и многие способны побороться за золото.

5 лет назад, на Олимпиаде в Рио, Украина добыла 11 медалей, из которых две золотые: Олег Верняев в гимнастике и Юрий Чебан в гребле. В Токио они не выступят (Чебан завершил карьеру, а Верняев дисквалифицирован), но в Украине хватает звезд спорта и им вполне по силам завоевать 4-5 золотых медалей.

К такому событию FAVBET изобразил украинских олимпийцев в образе японских мультяшных героев аниме. И проанализировал шансы на золотые медали.

Ольга Харлан

Надежды на золото связываем с Ольгой Харлан. На Олимпиаде в Пекине ей было всего 17 лет, но юная Ольга принесла Украине золото в командной сабле. С тех пор Харлан золото не покорялось, хотя медали другого достоинства завоевывала в 2012 и в 2016 годах. Сейчас Харлан — фаворит № 1. Ожидаем ее противостояние в финале против россиянки Софьи Великой.

Александр Хижняк

После супер успешной для Украины Олимпиады 2012 года и ухода в профессионалы поколения Усик-Ломаченко-Беринчик, в Рио Украина не взяла ни одной медали в боксе. К счастью, у нас появился Александр Хижняк — чемпион мира, Европы и Европейских игр. Верим в золото от него.

 

Ярослава Магучих

За последние годы у Украины появилось сильное поколение в прыжках в высоту. На Олимпиаде у нас максимальное представительство: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Наилучшие шансы на золото у 19-летнего вундеркинда Магучих. В 17 лет Ярослава взяла серебро взрослого чемпионата мира. С тех пор она побеждает практически во всех турнирах. Магучих — рекордсменка Украины и лидер сезона.

Жан Беленюк

В 2016 году Жан Беленюк взял серебро на Олимпиаде в Рио. С тех пор успел стать народным депутатом, но спорту всё равно уделял достаточно внимания. На Чемпионате Европы — 2021 Жан стал лишь 3-м, но FAVBET уверены, что к Олимпиаде он наберет лучшие кондиции

Михаил Романчук

Главная семейная пара в украинском спорте — пловец Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех. Оба имеют шансы на медали Олимпиады, но от Михаила ожидаем золото. А может и не одно. Ведь он участвует в двух дисциплинах: 800 метров и 1500 метров. В обоих он один из фаворитов.

Отметим еще шпажиста Игоря Рейзлина, каратистку Анжелику Тергюгу (карате наконец-то дебютирует на Олимпиаде!), опытнейшую Елену Костевич, бравшую золото в стрельбе из пистолета в далеком 2004 году и, конечно, дзюдоистку Дарью Билодид. FAVBET считает, что Дарья принесет Украине первую медаль Олимпиады уже в эту субботу.

Не забываем и про звезду тенниса Элина Свитолину. Сейчас ее мысли связаны больше с семейной жизнью, нежели с теннисом, но хочется верить, что на Олимпиаде Элина сумеет удивить.

«Поддержать наших спортсменов можно на сайте FAVBET в разделе „Олимпийские игры“. Нас ждет две недели праздника спорта и верим, что Украина на нем точно не будет чужой. Будь внутри Олимпиады с FAVBET», — призвали в компании.

FavBet, Олимпиада-2020
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