В ЦРУ все еще не знают откуда взялся коронавирус

США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс. По его словам, власти продолжают усердно изучать вопрос, однако есть вероятность, что узнать о происхождении инфекции так и не удастся.

"Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку. Возможно, как и в ситуации с многими другими вещами, мы никогда не придем к окончательному заключению",— сказал Бёрнс в интервью радио NPR (Национальное общественное радио США).

Он также назвал крайне прискорбным отказ Китая от сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования о происхождении коронавируса.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В марте 2020-го ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире.

В середине мая этого года президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Полученные результаты хозяин Белого дома обязал представить в течение 90 дней.