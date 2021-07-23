В РФ заявили о попытке Запада «освоить территории вокруг России»

Запад пытается создать вокруг России «пояс нестабильности», некий санитарный кордон, оказывая влияние на соседние страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей делать выбор — либо ты с Западом, либо с Россией. Хотят осваивать территории вокруг нашей страны», — сказал он.
По словам российского министра, в последние месяцы методику цветной революции попытались откатать в Беларуси, а во время недавних парламентских выборов в Молдове США и ЕС «не гнушались открытой пропаганды», передает «РИА Новости». Помимо этого Запад якобы пытается расширить свое присутствие в Закавказье и Центральной Азии.
В начале июля Лавров допустил, что Запад может попытаться дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов в Государственную думу, а уже после них спровоцировать протестные выступления.
«Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», — сказал он.
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