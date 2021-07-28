Власти Новой Зеландии собираются полностью ликвидировать гепатит С в стране

Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году. Об этом в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.
«Гепатит С является основной причиной трансплантации печени в Новой Зеландии и второй по значимости причиной развития рака печени. В то же время многие из тех, кто болен гепатитом С, принадлежат к маргинальным слоям общества, они сталкиваются со значительными препятствиями во время лечения и со стигматизацией», — указала заместитель главы ведомства.
Верралл сообщила, что для ликвидации гепатита С к 2030 году новозеландским Минздравом был разработан национальный план действий, в соответствии с которым в следующие годы будет усилена работа по выявлению инфицированных, тестированию и лечению, а также будут предприняты шаги для информирования населения об этой болезни и новых методах терапии. «Этот план — результат совместных усилий группы экспертов национальной системы здравоохранения. Теперь нам нужно убедиться, что мы найдем всех, кто подвержен риску или болен гепатитом С, предложим им пройти тест и вылечиться», — отметила Верралл.
Также сообщается, что в рамках реализации национального плана действий по борьбе с гепатитом С будет расширена программа распространения бесплатных одноразовых шприцев и игл для людей, употребляющих инъекционные наркотики, и создан национальный электронный реестр пациентов с гепатитом С, содержащий информацию об их диагнозе и терапии.
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