Войти
Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке
позиция
Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов
инициатива
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов
Зеленский подписал указ о противодействии двойному гражданству чиновников
официально
Зеленский подписал указ о противодействии двойному гражданству чиновников

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Власти Новой Зеландии собираются полностью ликвидировать гепатит С в стране

314
Власти Новой Зеландии собираются полностью ликвидировать гепатит С в стране

Власти Новой Зеландии намерены полностью ликвидировать гепатит С на территории страны к 2030 году. Об этом в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

«Гепатит С является основной причиной трансплантации печени в Новой Зеландии и второй по значимости причиной развития рака печени. В то же время многие из тех, кто болен гепатитом С, принадлежат к маргинальным слоям общества, они сталкиваются со значительными препятствиями во время лечения и со стигматизацией», — указала заместитель главы ведомства.

Верралл сообщила, что для ликвидации гепатита С к 2030 году новозеландским Минздравом был разработан национальный план действий, в соответствии с которым в следующие годы будет усилена работа по выявлению инфицированных, тестированию и лечению, а также будут предприняты шаги для информирования населения об этой болезни и новых методах терапии. «Этот план — результат совместных усилий группы экспертов национальной системы здравоохранения. Теперь нам нужно убедиться, что мы найдем всех, кто подвержен риску или болен гепатитом С, предложим им пройти тест и вылечиться», — отметила Верралл.

Читайте также: Кабмин намерен сохранить нынешнюю цену э/э для населения еще на месяц

Также сообщается, что в рамках реализации национального плана действий по борьбе с гепатитом С будет расширена программа распространения бесплатных одноразовых шприцев и игл для людей, употребляющих инъекционные наркотики, и создан национальный электронный реестр пациентов с гепатитом С, содержащий информацию об их диагнозе и терапии.

Новая Зеландия, гепатит С
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 июля 2021
Вторник, 27 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016