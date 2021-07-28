Кабмин намерен сохранить нынешнюю цену э/э для населения еще на месяц

Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц — до 1 сентября 2021 года.
Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.
Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц — до 31 августа 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления от № 483 от 5 июня 2019 года и № 439 от 28 апреля 2021 года.
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