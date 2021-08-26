В Украине обнаружили уже 520 случаев «Дельта»-штамма коронавируса

В Украине официально подтвердили уже 520 случаев заболевания более заразным «Дельта»-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса „Дельта“ в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа — 520», — сообщили в Минздраве.

В то же время в Минздраве утверждают, что в течение лета система здравоохранения готовилась к возможным вызовам новой волны коронавируса. Отчитываются о 256 подготовленных больницах, всего 39 тыс. койко-местах.

Также указано, что в четвертом квартале текущего года запустится секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины». И диагностировать «Дельта»-штамм методом ПЦР «смогут на уровне областей и на национальном уровне», заверили в Минздраве.

В Украине зафиксировано уже 2,278 млн случаев COVID-19, за сутки — 1 581.