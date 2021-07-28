ВОЗ не рекомендует делать третью прививку от COVID-19 из-за недостатка данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует делать дополнительные прививки от COVID-19, поскольку на настоящий момент нет достаточных научных данных об их эффективности. Об этом заявила в ходе транслировавшегося в среду в Twitter сеанса вопросов и ответов руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.
Отвечая на вопрос о том, следует ли прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса для защиты от опасных штаммов, в частности «дельта», она сказала: «Мы ясно об этом заявили: на настоящий момент имеется недостаточно информации, чтобы выступать с рекомендацией по этому вопросу». В этой связи ВОЗ «не рекомендует бустерные дозы» ни для одной из вакцин от коронавируса, подчеркнула эксперт.
О’Брайен напомнила, что сейчас ведутся интенсивные исследования, касающиеся применения дополнительных доз вакцины. «Мы знаем, что некоторые страны начали рекомендовать бустерные дозы, и мы призываем все государства основываться на данных исследований», — констатировала она.
В ВОЗ намерены «очень внимательно следить» за этой проблематикой. Если бустерные прививки все же рекомендованы в странах, то их следует делать «для ограниченной группы людей», в частности для пожилых и тех, кто «подвергается самому высокому риску» заражения, заключила О’Брайен.
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