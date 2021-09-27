«Дельта»-штамм стал доминирующим в Украине

В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на «Дельта»-штамм. При этом один инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

«Стоит заметить, что мы столкнулись с „Дельта“-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, „Альфа“-штамм — распространялся не так быстро. Скорость распространения „Дельты“ выросла в разы», — рассказал Кузин.

По его словам, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.

«Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются — это «Дельта», — отметил Кузин.