Зять Трампа уходит из политики

Зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уходит из политики, чтобы заняться делами создаваемой им инвестиционной компании, сообщает газета Jerusalem Post.

Штаб-квартира компании Affinity Partners будет располагаться в Майами, где проживают Кушнер и его жена Иванка Трамп.

По данным издания, в Израиле откроется один из важных филиалов фирмы, в задачу которого будет входить привлечение инвестиций в качестве регионального хаба.

На посту советника Кушнер был активно вовлечен в ситуацию на Ближнем Востоке, его называют «архитектором» соглашения по нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и другими странами региона.

Как отмечает Reuters, последние шесть месяцев Кушнер провел в Майами за написанием книги о своем опыте работы в Белом доме. Ожидается, что книга будет издана в начале 2022 года/

Прежде чем занять должность советника в Белом доме Кушнер возглавлял компанию Kushner Companies, которая занималась сопровождением многомиллиардных сделок в сфере недвижимости, СМИ и высоких технологий.