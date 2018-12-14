Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии, близкого к американской администрации. Информацию подтвердил источник CBS, знакомый с ситуацией.
По словам одного из собеседников Huffington Post, Кушнер и Трамп встретились в среду, 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.
Источник отметил, что зять американского президента в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и на возможность сработаться с демократами.
Джаред Кушнер женился на дочери Дональда Трампа Иванке в 2009 году.
В конце прошлой недели, 8 декабря, президент США сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. Президент 11 декабря писал в своем Twitter, что возглавить его аппарат вызвалось более десяти человек.
14 декабря он заявил, что определился с пятью кандидатурами, которые могут занять кресло главы аппарата Белого дома, сейчас с ними проводятся собеседования, сообщал Fox News. По данным собеседника Reuters, в их число входят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и экс-советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси.
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