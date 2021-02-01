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Зятя Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Зятя Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший старший советник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший спецпредставитель США по вопросам международных переговоров Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира за вклад в заключение соглашения между Израилем и арабскими государствами, известного как «Авраамовы соглашения». Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

С предложением о номинации Кушнера и Берковица выступил американский адвокат Алан Дершовиц, обладающий, по сведениям агентства, такими полномочиями, будучи профессором Гарвардской школы права. Дершовиц получил широкую известность благодаря участию в ряде громких судебных процессов, включая первый импичмент президента Трампа, интересы которого он представлял.

В своем письме, направленном в Нобелевский комитет, Дершовиц признал, что предложенные им кандидатуры, возможно, вызовут споры, но отметил, что «Нобелевская премия мира присуждается не за популярность». «Не является она и оценкой того, что международное сообщество, возможно, думает о тех, кто способствовал достижению мира, — цитирует Reuters послание адвоката. — Это награда за достижение соответствия исключительному критерию, установленному Альфредом Нобелем в своем завещании».

Кушнер и Берковиц, указывается в пояснении Дершовица, принимали активное участие в переговорах между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко в период с августа по декабрь прошлого года, в ходе которых, как он отметил, были достигнуты наиболее значительные дипломатические прорывы на Ближнем Востоке за последние 25 лет.

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«Авраамовы соглашения» о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны 15 сентября 2020 года. Название этого документа отсылает к общему прошлому ислама, христианства и иудаизма, берущих свои корни от первого из трех еврейских патриархов.

Ранее на Нобелевскую премию мира уже были выдвинуты сам Трамп, протестное движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), организация «Репортеры без границ», новостной сайт Hongkong Free Press, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и другие. Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.

Джаред Кушнер, Нобелевская премия мира
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