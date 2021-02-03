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Доходы дочери и зятя Трампа упали во время его президентства

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Доходы дочери и зятя Трампа упали во время его президентства

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер отчитались о своих доходах за 2020 год, сообщает Bloomberg.

Пара сообщила о суммарном доходе за прошлый год и первые 20 дней 2021-го примерно в $120 млн. По сравнению с аналогичным предыдущим периодом это меньше на 23%, указывает агентство. Тогда Трамп и Кушнер заработали $156 млн.

Доходы Трамп и Кушнера упали на фоне президентства Дональда Трампа и работы супругов на администрацию, указывает Bloomberg. В 2017 году, вскоре после прихода в штат Белого дома, пара сообщила о доходе в размере $195 млн, однако это первоначальное раскрытие охватило более длительный период, чем последующие, отмечает агентство.

В январе о своих активах и доходах за минувший год сообщил Дональд Трамп. Bloomberg и The New York Times сравнили опубликованный документ с его декларациями за предыдущие годы и заключили, что доходы бизнеса Трампа, которые и так постепенно снижались с момента его вступления в должность в 2017 году, за время пандемии COVID-19 упали более чем на треть.

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Общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, составил за отчетный период не менее $278 млн, что почти на 38% меньше, чем результат 2019 года. В декларации, опубликованной в начале президентского срока, Трамп зафиксировал доходы в размере более $528,9 млн.

Дональд Трамп, Иванка Трамп, Джаред Кушнер
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