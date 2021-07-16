Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд из России и некоторых других стран

Правительство может рассмотреть введение дополнительных ограничительных мер на въезд граждан из России и ряда других стран из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания ведомства в пятницу.
«Ми не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по пересечению границы относительно этих стран», — отметил он, пояснив, что имеет в виду Россию, Беларусь, Индию и «еще две страны Евросоюза».
По словам Данилова, это могут быть «еще более жесткие ограничения», цель которых — «как можно больше уменьшить количество людей, которые оттуда будут пересекать границу».
Секретарь СНБО уточнил, что вопрос о возможных новых ограничительных мерах будет проработан Министерством здравоохранения.
Ранее правительство уже ужесточало правила въезда для прибывающих из России. Так, 25 июня Кабмин запретил въезжать без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах контроля, из России, Великобритании, Индии и Португалии в целях уменьшения риска распространения дельта-штамма. На данный момент в Украине подтверждены единичные случаи инфицирования этим штаммом вируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016