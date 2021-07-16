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Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд из России и некоторых других стран

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Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд из России и некоторых других стран

Правительство может рассмотреть введение дополнительных ограничительных мер на въезд граждан из России и ряда других стран из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания ведомства в пятницу.

«Ми не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по пересечению границы относительно этих стран», — отметил он, пояснив, что имеет в виду Россию, Беларусь, Индию и «еще две страны Евросоюза».

По словам Данилова, это могут быть «еще более жесткие ограничения», цель которых — «как можно больше уменьшить количество людей, которые оттуда будут пересекать границу».

Секретарь СНБО уточнил, что вопрос о возможных новых ограничительных мерах будет проработан Министерством здравоохранения.

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Ранее правительство уже ужесточало правила въезда для прибывающих из России. Так, 25 июня Кабмин запретил въезжать без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах контроля, из России, Великобритании, Индии и Португалии в целях уменьшения риска распространения дельта-штамма. На данный момент в Украине подтверждены единичные случаи инфицирования этим штаммом вируса.

Россия, Алексей Данилов, коронавирус, Дельта
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