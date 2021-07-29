Сенаторы пригрозили заблокировать назначения в Минфин США из-за Nord Stream 2

Республиканцы из банковского комитета сената США направили министру Джанет Йеллен письмо, в котором потребовали ввести новые санкции против «Северного потока-2».

Группа американских сенаторов пригрозила заблокировать утверждение двух кандидатур на должности в Минфин США, если президент Джо Байден не изменит свою позицию по российскому газопроводу «Северный поток-2» и не введет против проекта новые санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо республиканца Пэта Туми и его 11 однопартийцев из комитета сената по банковской деятельности.

«Газопровод« Северный поток-2» напрямую вредит интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров», — говорится в послании, направленном министру Джанет Йеллен. По мнению законодателей, в случае завершения проект «усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России».

Сенаторы настаивают, чтобы ограничения были введены по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В противном случае они намерены выступить против назначения в министерство Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг. Предполагается, что в Минфине они будут курировать выполнение санкций.

Республиканцы не впервые пытаются добиться введения новых санкций против трубопровода, блокируя утверждение кандидатур на различные должности. В марте Тед Круз заявил, что будет мешать назначению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса и первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, но в итоге сенат утвердил их кандидатуры. В начале июля источники NBC сообщили, что Круз препятствует утверждению 13 кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу, которое позволяет России достроить его без дополнительных санкций против участников проекта. В нем, в частности, говорится, что Германия будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года, также Берлин и Вашингтон помогут нашей стране с диверсификацией источников энергоресурсов.

Сделка вызвала недовольство не только у республиканцев, но и демократов, передает Bloomberg. В частности, председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что соглашение «не оправдывает» его ожиданий. «Я по-прежнему выступаю против трубопровода «Северный поток — 2», который отрицательно скажется на безопасности Украины и Европы», — сказал он.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что сделка между США и ФРГ не решает проблему безопасности Украины. Он отметил, что Киев намерен поставить перед ЕС вопрос о том, как именно западные страны видят реализацию достигнутых США и Германией договоренностей.