Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Сенаторы пригрозили заблокировать назначения в Минфин США из-за Nord Stream 2

293
Сенаторы пригрозили заблокировать назначения в Минфин США из-за Nord Stream 2

Республиканцы из банковского комитета сената США направили министру Джанет Йеллен письмо, в котором потребовали ввести новые санкции против «Северного потока-2».

Группа американских сенаторов пригрозила заблокировать утверждение двух кандидатур на должности в Минфин США, если президент Джо Байден не изменит свою позицию по российскому газопроводу «Северный поток-2» и не введет против проекта новые санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо республиканца Пэта Туми и его 11 однопартийцев из комитета сената по банковской деятельности.

«Газопровод« Северный поток-2» напрямую вредит интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров», — говорится в послании, направленном министру Джанет Йеллен. По мнению законодателей, в случае завершения проект «усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России».

Сенаторы настаивают, чтобы ограничения были введены по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В противном случае они намерены выступить против назначения в министерство Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг. Предполагается, что в Минфине они будут курировать выполнение санкций.

Республиканцы не впервые пытаются добиться введения новых санкций против трубопровода, блокируя утверждение кандидатур на различные должности. В марте Тед Круз заявил, что будет мешать назначению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса и первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, но в итоге сенат утвердил их кандидатуры. В начале июля источники NBC сообщили, что Круз препятствует утверждению 13 кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу, которое позволяет России достроить его без дополнительных санкций против участников проекта. В нем, в частности, говорится, что Германия будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года, также Берлин и Вашингтон помогут нашей стране с диверсификацией источников энергоресурсов.

Читайте также: Байден оговорился, перепутав Обаму с Трампом

Сделка вызвала недовольство не только у республиканцев, но и демократов, передает Bloomberg. В частности, председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что соглашение «не оправдывает» его ожиданий. «Я по-прежнему выступаю против трубопровода «Северный поток — 2», который отрицательно скажется на безопасности Украины и Европы», — сказал он.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что сделка между США и ФРГ не решает проблему безопасности Украины. Он отметил, что Киев намерен поставить перед ЕС вопрос о том, как именно западные страны видят реализацию достигнутых США и Германией договоренностей.

Северный поток-2, сенат США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 июля 2021
Среда, 28 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016