Сенат США сегодня проголосует по предложенным санкциям против «Северного потока – 2»

Сенат Конгресса США, как ожидается, проголосует по предложенному республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекту о санкциях против «Северного потока — 2» 13 января. Об этом свидетельствует распространенное в среду уведомление о графике работы верхней палаты американского законодательного органа.

Для утверждения законопроекта Круза в Сенате требуется 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Газета Politico ранее писала, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит эту инициативу. По сведениям издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, «сигнализировали об изменении своей позиции». В частности, в понедельник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать этот документ.

Законопроект республиканца обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

В среду группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай вторжения в Украину. Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».

О поддержке инициативы демократов заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. В то же время законопроект республиканца Круза она подвергла критике, заявив, что эта инициатива «подорвет усилия по сдерживанию России и отнимет рычаги воздействия, которыми в настоящий момент обладают Соединенные Штаты и их союзники и партнеры». «Все это — в тот самый момент, когда нам необходимо быть в высшей степени едиными с нашими европейскими партнерами, в том числе с Германией. Это неправильно», — подчеркнула она.