Демократы в сенате США оказались в затруднительном положении из-за «Северного потока — 2»

Представители демократической партии в сенате США оказались в затруднительном положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал американский новостной портал Axios.
«Так как на этой неделе официальные лица Белого дома в Европе на переговорах с Россией, демократы стоят перед неудобным выбором: либо выступить против президента Джо Байдена, либо проголосовать против санкций», — говорится в тексте.
Голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе. Ранее республиканцы пообещали тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против «Северного потока — 2». Голосование должно состояться 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
Издание Politico писало ранее, что демократы в сенате США, скорее всего, не поддержат на голосовании законопроект о санкциях, так как введение ограничений может помешать Байдену добиться единства с европейскими партнерами.
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