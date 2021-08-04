У Украины первое золото и еще одно серебро на Олимпиаде

Украинский борец и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг. В финале Беленюк встретился с призером чемпионатов мира и Европы венгром Виктором Лоринчем. Счет встречи — 5:1.

Также сегодня украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную медаль в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.

«В финальной схватке за „золото“ Насибов проиграл Мохаммадрезу Гераеи из Ирана — 1:9», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Таким образом, это вторая серебряная медаль сборной Украины на Олимпийских Играх в Токио.