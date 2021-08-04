Windows теперь будет самостоятельно блокировать софт, который сочтет нежелательным

Встроенный антивирус Windows будет по умолчанию блокировать установку потенциально нежелательных приложений. Об этом сообщает WindowsLatest со ссылкой на службу поддержки ОС.

Изменения коснуться работы «Защитника» Windows 10. Система сама определит, какой софт является нежелательным. В список включены: рекламное ПО, торренты, майнеры, и приложения с плохой репутацией в отрасли. Весь этот софт по умолчанию будет блокироваться.

В прошлом году Microsoft добавила в приложение настроек Windows 10 функцию, которая позволяет мгновенно блокировать потенциально нежелательные приложения с помощью SmartScreen Windows.

Нововведение станет доступно в августовском обновлении Windows 10. Чтобы не допустить блокировки софта, пользователю придется вручную отключать эту опцию в настройках ОС.