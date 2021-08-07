Суд арестовал рэкетиров из Нацкорпуса

Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии «Национальный корпус», бывшие и действующие правоохранители, сообщает hromadske.ua.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг. Объем их «прибыли», по данным следствия, составил более 1 млн грн ежемесячно.

СБУ также опубликовали аудиозаписи где, вероятно, подозреваемые угрожают харьковским предпринимателям.

Подозреваемым инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК.

СБУ говорит также о 8-м подозреваемом, которого пока не задерживали. Вероятно, это Артем Мошенский, которого в начале июля подстрелили в Харькове и который сейчас находится на лечении в Израиле, сообщает hromadske.ua

Ранее СБУ сообщила о подозрении 8 участникам группировки, занимавшихся рэкетом в Харьковской области.

В состав группировки входили, в частности, лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

«Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали „данью“ местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество. Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецслужба имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.