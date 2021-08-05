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На Харьковщине СБУ проводит обыски по делу, в котором фигурируют рэкетиры из Нацкорпуса

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На Харьковщине СБУ проводит обыски по делу, в котором фигурируют рэкетиры из Нацкорпуса

В Харьковской области в четверг, 5 августа, проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

«На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию», — сообщили «Интерфакс-Украина» в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Глава Харьковского областного отделения Нацкорпуса Константин Немичев на телефонные звонки не отвечает.

Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии «Национальный корпус», среди которых Сергей «Чили» Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

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«По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойниками из „азовского движения“, обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников „азовского ОПГ“, включая „Чили“-Величко», — говорится в сообщении

СБУ, Национальный корпус
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