Украинский боксер завоевал «серебро» на Олимпиаде

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл серебряную медаль в весе до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финале украинец проиграл бразильцу Эберту Соузе.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Напомним, ранее сегодня еще одно «серебро» Украине принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке на 500 метров. Украинская команда уже завоевала 16 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 10 бронзовых.