В Харьковской области неизвестные ночью подорвали банкомат

В ночь на 30 декабря в пос.Печенеги Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги.

«В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 2:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты управления взрывотехнической службы установили, что самодельные взрывные устройства были помещены в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.