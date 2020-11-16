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Во время эвакуации Суркисом динамовцев из Германии был нарушен режим самоизоляции

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Во время эвакуации Суркисом динамовцев из Германии был нарушен режим самоизоляции

Эвакуация динамовцев, которые получили положительные тесты на COVID-19 с одной стороны была неуместной, а с другой, похоже, имела целью манипуляцию против УАФ. Кроме того, киевляне собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова, о которых рассказал его отец. Об этом пишет один из авторов спортивного сайта tribuna, анализируя события 14-15 ноября.

Отмечается, что хронология событий эвакуации игроков национальной сборной из Германии, которые предварительно получили положительные тесты на коронавирус, указывает на попытки манипуляций со стороны президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса против Украинской ассоциации футбола и Национальной сборной.

Ведь, во-первых, Суркис взялся организовывать «экстренную эвакуацию» игроков «Динамо» из Лейпцига после того, как на официальном сайте УАФ уже было опубликовано сообщение о готовящейся доставке украинцев домой.

Позже, «Динамо» попыталось обвинить ряд СМИ в том, что они якобы неверно подают информацию про эвакуацию игроков сборной, не приписывая «все заслуги Суркису». В то время как футбольные СМИ ссылались исключительно на официальные заявления главного тренера сборной Андрея Шевченко, а они соответствовали планам и действиям УАФ.

Еще 14 ноября было известно, что УАФ готовит спецрейс для инфицированных игроков команды, которые вылетит утром 15 ноября. Все так и произошло. Этим самолетом должны были лететь все футболисты и менеджеры, получившие положительный тест на «ковид».

Не дожидаясь спецрейса УАФ, ночью 14 ноября, сайт «Динамо» сообщил, что своих 3 игроков и одного менеджера, они забирают иностранными авиалиниями неназванной компании.

Хотя в этом и не было никакого смысла, впоследствии рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский. Тем более, что все чувствовали себя хорошо и находилось под постоянным наблюдением медиков.

«Почему же тогда „Динамо“ настолько громко среагировало на эту ситуацию?» — такого объяснения со стороны киевского клуба нет до сих пор, отмечает автор tribuna.

«Столичный клуб не объяснил, чем именно вызвана необходимость немедленно вернуть больных в Украине, если они в Германии все равно находились под наблюдением врачей. К тому же киевляне, обвиняя УАФ, собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова — его отец рассказал, что поздравил сына «лично, а не по телефону», — подчеркивается в статье.

Совокупность этих фактов может говорить о характере информационной атаки на УАФ, добавляет автор, «по крайней мере до тех пор, пока клуб не растолкует свое поведение».

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Напомним, что пресс-секретарь национальной сборной Александр Гливинский раскритиковал экстренную эвакуацию игроков сборной из Германии, организованную Суркисом. Он назвал ее «псевдо-операцией» и попыткой «повысить свою значимость».

Ряд СМИ действия президента «Динамо» уже назвали просто «пиаром на «ковиде».

сборная Украины, УАФ, коронавирус
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