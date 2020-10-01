Умер бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Причины смерти футболиста не уточняются.

Ателькин является воспитанником «Шахтера». В составе команды он дебютировал в 18-летнем возрасте, выйдя на поле в матче чемпионата СССР против ереванского «Арарата» в марте 1990 года.

В составе «Шахтера» Ателькин стал чемпионом Украины 2002 года и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Всего он провел за донецкую команду 265 матчей и забил 82 голов. После завершения футбольной карьеры спортсмен работал в «Шахтере» в качестве тренера-селекционера.

Также Ателькин играл за донецкий «Металлург», итальянский «Лечче» и португальскую «Боавишту». В составе сборной Украины нападающий провел два матча.