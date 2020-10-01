Умер бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Причины смерти футболиста не уточняются.
Ателькин является воспитанником «Шахтера». В составе команды он дебютировал в 18-летнем возрасте, выйдя на поле в матче чемпионата СССР против ереванского «Арарата» в марте 1990 года.
В составе «Шахтера» Ателькин стал чемпионом Украины 2002 года и четырехкратным обладателем Кубка страны.
Всего он провел за донецкую команду 265 матчей и забил 82 голов. После завершения футбольной карьеры спортсмен работал в «Шахтере» в качестве тренера-селекционера.
Также Ателькин играл за донецкий «Металлург», итальянский «Лечче» и португальскую «Боавишту». В составе сборной Украины нападающий провел два матча.
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