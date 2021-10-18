Более трети украинских школ ушли на каникулы с 18 октября

35,5% учреждений общего среднего образования в Украине находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины — это 35,5% от их общего количества», — написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская — 99% от общего количества в области; Сумская — 94,3%; Киевская — 77%; Донецка — 71,1%; Запорожская — 65,4%.