Более трети украинских школ ушли на каникулы с 18 октября

35,5% учреждений общего среднего образования в Украине находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
«Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины — это 35,5% от их общего количества», — написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.
По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская — 99% от общего количества в области; Сумская — 94,3%; Киевская — 77%; Донецка — 71,1%; Запорожская — 65,4%.
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