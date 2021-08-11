Разработчик AstraZeneca считает недостижимым коллективный иммунитет

Глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард заявил, что нельзя достичь коллективного иммунитета при распространении дельта-варианта коронавируса. Разработчик AstraZeneca ожидает появления нового штамма, который «будет больше» распространяться среди вакцинированных.
"Мы находимся в ситуации с этим нынешним штаммом, при которой коллективный иммунитет невозможен, так как штамм все еще заражает вакцинированных. Я полагаю, что вирус подбросит нам новый штамм, который, возможно, будет больше распространяться среди вакцинированных",— сказал Поллард британской межпартийной парламентской группе по коронавирусу. Он призвал не создавать программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета.
Эндрю Поллард отметил, что в случае с корью вакцинация 95% населения может остановить болезнь. Дельта-вариант при этом способен заражать привитых.
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